Volver | La Tecla Nacionales 28 de agosto de 2024 POLEMICA

La insólita respuesta de García Mansilla que expone a Milei y Santiago Caputo

El abogado constitucionalista postulado por el Presidente respondió las consultas de los senadores por más de siete horas. Qué dijo en la defensa de su postulación a la Corte Suprema.

Compartir