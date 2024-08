Economistas advierten a Nación ante una posible devaluación con default

Economistas peronistas conducidos por Roberto Feletti realizaron un informe sobre el programa económico de Luis Caputo y alertan a Javier Milei ante la posibilidad de llegar a la temida “doble D”, que consiste en una devaluación con default.

Los autores del informe comparan al plan de Caputo con momentos previos al estallido del 2001 donde la recesión con deflación llevó a una implosión, debido a políticas antiinflacionarias centradas netamente en retracción cambiario y fiscal.



Roberto Feletti es contador público, fue diputado nacional entre 2011 y 2015 y secretario de Comercio y​ secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo.



El grupo de economistas de Unión por la Patria reitera que la principal inconsistencia de la gestión de Caputo es la incapacidad que ha mostrado para equilibrar el sector externo a pesar de haber producido una mega devaluación del 118% del tipo de cambio oficial en diciembre y de haber aplicado políticas monetarias y fiscales muy restrictivas.



En ese sentido, los autores describen que tras meses de devaluación en el actual gobierno, el Ejecutivo se encontró sin ingreso de divisas, debido a que el tipo de cambio había perdido competitividad, producto de la liberación de los precios del mercado sin ningún tipo de restricción.





Esa falta de competitividad hizo que en el primer semestre de 2024 el ingreso de divisas por exportaciones agropecuarias fuera de U$S 11.000 millones: se trata de la misma cifra que ingresó en 2023, con la actividad condicionada por la sequía, mientras que la liquidación correspondiente al primer semestre de 2022 fue de u$s 15.000 millones.



Es decir que el gobierno de Milei afronta el segundo semestre del año con un faltante de U$S 4.000 millones proveniente de las exportaciones del agro: esos recursos permanecen retenidos a la espera de una hipotética nueva devaluación.

Si bien reconocen que Milei obtuvo algunos logros políticos en su intención de transitar hacia las reformas estructurales, como la aprobación de la ley Bases y la firma del Pacto de Mayo, entienden que el gobierno se topó inmediatamente con sus propias inconsistencias económicas: se produjo un alza de los dólares financieros que en la segunda semana de julio llevó al Contado Con Liquidación (CCL) y al “dólar MEP” a los $ 1.420.



En cuanto a la economía real, en la última semana de agosto la situación transita un descenso de la inflación junto a una suba significativa del desempleo. Pero el freno a la suba de precios se basa en un recorte brutal a la inversión social y la inversión pública, lo que produce un desplome de la demanda y retroalimenta la recesión.





En suma, el panorama general de las políticas cambiaria, fiscal y monetaria muestra que el ancla fiscal está cerca de encontrar un límite (político y social), por la profundidad de la recesión y el impacto de ésta en la recaudación de ingresos públicos.



El aumento de los agregados monetarios, la dificultad para engrosar las reservas y la pérdida de competitividad del tipo de cambio conforman un escenario muy complejo, surcado por fuertes presiones devaluacionistas.



Según los economistas bonaerenses, el gobierno vende dólares de las reservas en el mercado cambiario del CCL, para intentar frenar esas presiones: esto, a su vez, profundiza la imposibilidad del BCRA de acumular reservas y genera incertidumbre sobre la capacidad del país para afrontar los vencimientos de deuda del año próximo.



Para el año 2025, los vencimientos de deuda pública con el Exterior se estiman en U$S 24.000 millones (incluyendo la Nación más las provincias). Para graficar la debilidad de las cuentas externas vale traer a cuenta un solo dato: las reservas internacionales argentinas comparadas por el tamaño del PIB son las más bajas de Sudamérica, con un indicador de apenas 4%.



Por todo lo anterior, los economistas bonaerenses concluyen que esta ineptitud de las elites políticas y económicas para dotar a la Argentina de un proyecto de nación sustentable no hace más que evidenciar la necesidad de una profunda depuración y la emergencia de un nuevo orden, con otros fundamentos para la nación.