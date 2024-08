Volver | La Tecla Nacionales 28 de agosto de 2024 CUMBRE

De la pipa de la paz: un zoom peronista y una cena en Olivos para calmar las aguas

Tanto en el oficialismo como en la oposición, el escenario político estuvo agitado por enfrentamientos en el Congreso y cuestionamientos públicos. En medio de la tormenta, hubo encuentro virtual y cena para bajar las armas y enfocarse en lo que viene. Pericias psiquiátricas de un lado y milanesas con pure del otro.

