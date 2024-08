Tras 23 años, un argentino correrá en la Fórmula 1 en esta temporada

La empresa Williams echó al estadounidense Logan Sargeant y el argentino correrá para en la máxima categoría del automovilismo mundial luego de que Gastón Mazzacane lo hiciera en el año 2001.



Así lo confirmó la escudería mediante un mensaje en X con la foto del piloto bonaerense: "Franco Colapinto correrá lo que queda de la temporada 2024".



Franco Colapinto to race for the remainder of the 2024 season.