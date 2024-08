Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de agosto de 2024 OTRO ROUND

Vuelve el conflicto entre IOMA y FEMEBA por la baja de un convenio en la Cuarta

La obra social bonaerense tomó esta medida por “deficiencias e irregularidades detectadas en la cobertura que presta la FEMEBA en la región”. Esto afecta a Junín y otros diez distritos del interior bonaerense

