Ordenar la tropa, la misión del PJ rionegrino

El encuentro entre Doñate y Soria reavivó la posibilidad de consolidar “un solo peronismo”. Sin embargo, el desafío será ordenar la militancia hacia abajo, que hoy está fragmentada

