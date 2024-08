Sigue la guerra en el peronismo provincial: Ferraresi pegó y La Cámpora contestó

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi había apuntado contra el líder de la Cámpora, y propuso “avanzar en un proceso democrático interno donde los candidatos sean los que ganen elecciones". Luego, remarcó: "Tenemos que garantizar la participación en todos los distritos. Si no lo podemos hacer desde nuestro partido, utilizaremos otro mecanismo que nos permita construir una alternativa, como lo hizo Cafiero con la presentación del Frente Renovador Justicialista".

Ante esas declaraciones el coterráneo de Avellaneda y militante de la Cámpora Manuel González Santalla sostuvo que Ferraresi no tuvo en cuenta varios aspectos cuando se refirió a la derrota en “6 de las 8 últimas elecciones”. En ese sentido, el camporista le contestó a el alcalde aliado a Axel Kicillof, “no contempla que está refiriéndose a jurisdicciones diferentes y electorados absolutamente distintos, básicamente compara peras con manzanas”.



















En esa línea, González Santalla siguió enumerando las declaraciones de Ferraresi y respondió a sus dichos de que CFK fue quien elegió a Alberto, Massa y Scioli. El camporista le recordó al intendente que “para entender la decisión de que Scioli fuese candidato a Presidente en el 2015 solo basta con recordar una entrevista al propio Ferraresi en el medio La Fragua en Mayo de 2016 donde explica: “con el paso de los meses todos los dirigentes del FPV (gobernadores, intendentes, legisladores, dirigentes sindicales y sociales) nos fuimos convenciendo que el mejor candidato era Daniel Scioli y fuimos a transmitírselo a Cristina, ella no impuso al candidato”.

























Ante la declaración de Jorge Ferraresi sobre que los jefes son los que ganan elecciones y no los que ponen a dedo, Gonzalez Santalla sostuvo que, “si de ganar elecciones hablamos ha quedado claro que Cristina es la dirigenta con mayor legitimidad de los últimos 20 años en el peronismo, no solo porque como dijimos anteriormente fue la única que ganó una elección intermedia y porque fue la única que ganó las 3 elecciones presidenciales en las que participó en la boleta, sino porque también ha hecho ganar, por ejemplo, al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires a quien definió como candidato dos veces de la misma forma y con el mismo método que tanto indigna ahora a algunos dirigentes. Ni Ferraresi ni ningún dirigente de la Provincia pedían a Kicillof de gobernador en 2019, pero aceptaron la definición aún sin compartirla.

Por último, el oriundo de Avellaneda reconoció que “nadie le quita a Ferraresi sus méritos a cargo de la gestión municipal de la cual hemos sido parte, pero sus groseros errores de caracterización política y económica advierten un deterioro notable en su condición de dirigente local. Pasa más tiempo hablando de Cristina que sobre el gobierno de Milei. En síntesis, es necesario analizar la política con su contexto para no derivar en conclusiones vagas y equivocadas, y a todos luces, de mero interés personal y especulativo”, cerró el senador provincial.