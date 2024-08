El desafortunado retuit de Javier Milei que generó revuelo en las redes sociales

El diputado libertario Germán Kiczka está denunciado por ser parte de una organización dedicada al tráfico de pornografía infantil y es buscado por interpol. En ese sentido toda la política busca despegarse y el Presidente Javier Milei, fiel a su estilo, compartió varios posteos donde muestra que Kiczka no pertenece a LLA sino que es un peronista que además participó en el PRO.

En uno de esos posteos, Javier Milei compartió la imagen en la que se encuentra el diputado junto a Martín Tetáz con la siguiente frase: “Prueba gráfica del diputado pedófilo de Misiones queriendo abusar de un pibito”. Esto generó el repudio en las redes sociales y la UCR se hizo eco de esta nueva pifia del primer mandatario.



Prueba gráfica del diputado pedófilo de Misiones queriendo abusar de un pibito. pic.twitter.com/1OrPmSqnCt — Pullback △ (@StockAvenger1) August 26, 2024





Desde le bloque de diputados UCR sostuvieron que no es para nada graciosos este tipo de comentarios sobre un hecho tan aberrante del que se lo acusa al Kiczka. "No es gracioso. Milei toma con liviandad un delito aberrante como el abuso de menores. Quizás debería hacer una capacitación sobre el abuso infantil", sostiene el posteo del bloque radical.





Además sostuvieron que Martin Tetáz puede defenderse, no así los niños que son abusados."El presidente debe tener una conducta ejemplar, aunque no le guste", cerró el posteo del bloque de la UCR.















Por su parte, Juan Grabois le saltó a la yugular al Presidente y le contestó: "Si hay algo con lo que no da joder es con esto. Estás enfermo, Javier. Por favor, cuando te internes llevatela a Villarruel".