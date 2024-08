Denuncia de Fabiola Yáñez: declaró el ex intendente de la Quinta de Olivos

Esta mañana el ex intendente de la quinta de Olivos, Daniel Rodríguez declaró en Comodoro Py como testigo en la causa que está imputa Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yáñez y sostuvo que no le consta que el expresidente golpeara a su ex esposa.

El ex alcalde de la Quinta de Olivos estuvo durante cinco horas declarando ante el fiscal Ramiro González y negó tener conocimiento de los golpes que recibió Fabiola Yáñez. Además, declaró que una vez la ama de llaves le contó que la ex primera dama Yáñez se habría caído en la bañadera en 2023.