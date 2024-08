De CABA a la costa atlántica: Kicillof despliega alas con la interna como paisaje

transita su actualidad entre la gestión en medio de la crisis económica, la disputa conla interna en el peronismo y su proyección hacia el 2027. En ese marco, la tropa que ve al Gobernador como el futuro líder planta bandera y lleva las nuevas melodías a diferentes territorios. El desembarco en CABA ya es una realidad al tiempo que aparece en el radar un acto en un distrito de la Quinta Sección electoral.Durante el fin de semana se dieron actividades políticas en distintos distritos que dieron cuenta de las perspectivas de un sector del peronismo.fueron escenarios en el que además de apoyar al mandatario provincial también se marcaron diferencias con La Cámpora a raíz de la situación que atraviesa elbonaerense. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires también hubo movimientos que reafirmaron posicionamientos de la tropa que integra el “axelismo”.encabezó una serie de visitas el viernes y sábado que dieron que hablar. Enfocado en su disputa con, el PJ de Necochea -presidido por- le abrió las puertas al Intendente de Avellaneda que fue acompañado pory otros dirigentes.Según pudo conocer, trascendidos indicaron que en la previa a la jornada en el distrito que gobierna el intendente Arturo Rojas. La comunicación se dio en un contexto en el que hasta el momento no hay certezas sobre el llamado a elecciones internas para el 17 de noviembre y se esperan novedades en un clima de reclamos hacia Kirchner.En Gesell, se realizó un Plenario de la Militancia quebajo la consigna “construir una alternativa”. En la oportunidad, el anfitrión Barrera manifestó que “el único escollo del gobierno nacional es la Provincia, es Axel. Somos la resistencia. No hay tiempo que perder", y añadió que "los que tenemos responsabilidades tenemos que rendirles cuentas a ustedes, a nuestros vecinos, ¿qué vamos a esperar?". A su vez, lanzó:Por su parte, Ferraresi reiteró críticas al líder de La Cámpora. En ese aspecto, propuso “avanzar en un proceso democrático interno donde los candidatos sean los que ganen elecciones". Luego, remarcó: "Tenemos que garantizar la participación en todos los distritos. Si no lo podemos hacer desde nuestro partido,".La Quinta Sección es un distrito que no se queda quieto en cuanto a las discusiones políticas y las diferentes tribus marcan presencia.. El Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos es uno de los anotados para la sucesión y ya trabaja para ese objetivo.En plena carrera, el exintendente de San Martín ya realizó varias apariciones en los municipios de la costa atlántica y hace pie con los intendentes(General Paz),(Mar Chiquita) y el histórico dirigente(director de ABSA). Si bien se mantiene cuidadoso con los vínculos de otros sectores del peronismo,No obstante,en la sección con la intención de apuntalar la construcción en una región clave. El sábado 14 de septiembre es una fecha propuesta para quesea la sede de una jornada que reúna a la militancia. Sin confirmación oficial, la localidad del distrito comandado políticamente por elpica en punta para la actividad.Mientras tanto, el Gobernador extiende sus alas y también desembarca en una jurisdicción que ya conoce desde que nació. El sábado el, conducido por, realizó un plenario en la. "El gobierno nacional está aplicando un plan de ajuste clásico y neoliberal. Tenemos que prepararnos y organizarnos para cuidar a nuestro pueblo, y darle una paliza histórica en las urnas al gobierno de Milei, que lo obligue a desistir de sus políticas de ajuste”, dijo el Ministro de Gobierno bonaerense la Facultad de Filosofia y Letras de la UBA.La herramienta que reúne a organizaciones de centro izquierda publicó un documento en el que hizo referencia alque tuvo a Kicillof como máximo protagonista y La Cámpora brilló por su ausencia. “El acto fundacional de Florencio Varela marcó un punto de partida,y puso en agenda la necesidad de construir fuerza popular organizada”, señalaron.No hace mucho,también realizó un encuentro con dirigentes en CABA. El espacio conducido porparticipó junto a las legisladoras porteñas Berenice Iañez y Victoria Montenegro, además de otras organizaciones. Entre los puntos acordados, manifestaron: "Defender al pueblo, organizar la militancia, cuidar a Cristina, bancar a Axel y reconstruir un proyecto nacional en la Ciudad desde su identidad como peronistas".El desembarco de Kicillof en la ciudad gobernada portambién trae una serie de especulaciones sobre las candidaturas en las. Con la intención de sumar músculo parlamentario, crecen las chances de que el Gobernador apueste por alguien de su riñón tanto para la Legislatura bonaerense como para el Congreso. Con el panorama difuso en la Provincia, por lo pronto del otro lado de la General Paz quien ya tiene un lugar visible es. El Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica forma parte del mundo del fútbol masculino y es el vicepresidente del Club Atlético. De esta forma, hay quienes lo posicionan como un posible nombre a tener en cuenta.