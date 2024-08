Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de agosto de 2024 NOTA DE REVISTA

“Un escándalo que repone la necesidad del peronismo de revisar su pasado”

El analista político Lucas Romero, director de SYNOPSIS, analiza para La Tecla.info las repercusiones de las denuncias de Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández.

