Los 30 puntos que Massa pone por delante para sostener la unidad

Sergio Massa repite una frase y se la dice tanto a Cristina Fernández como a Axel Kicillof. “Nosotros nos levantamos y tenemos 30 puntos en la provincia de Buenos aires, y cuando nos vamos a acostar los seguimos teniendo”. Por eso alienta la unidad del espacio, aunque duela, y, pese a que desde los otros dos sectores le desconfían, trabaja en ese sentido. Sostiene que esos 30 puntos se fidelizan si al Gobierno le llegara a ir mal porque, frente a la implosión de Juntos por el Cambio, Unión por la Patria aparecerá como la opción más consolidada.



En el Frente Renovador dicen que la jugada de Kicillof lo va a llevar a reclamar más lugares en las listas el año que viene, pero no a romper. De todos modos, en su estado de rosca permanente, Massa explora todos los escenarios posibles y nunca deja de mirar cómo se puede organizar nuevamente la ancha avenida del medio con los viudos de Unión por la Patria y de Juntos por el Cambio. Un camino difícil cuando el mundo se mueve en una polarización entre centro izquierda y centro derecha.



Uno de los objetivos del massismo es recuperar las banderas con las que fue creado el partido, y que en buena medida arrió en su alianza con el kirchnerismo. “Nuestras posturas tienen que hacerse más notorias en la convivencia de UP”, señaló un hombre de diálogo fluido con Massa.



Al tigrense le preocupa, además, lo que sucede en algunas provincias. El primer caso es Córdoba: cómo sumar al peronismo cordobés, que casi cuadriplica en votos al kirchnerismo. Tucumán, donde ganó el peronista Osvaldo Jaldo y se convirtió luego en el primer gobernador aliado de Milei. Santa Fe, donde el peronismo debe reconstruirse, al igual que Chaco. Jujuy y Salta. Esta última con un sentimiento especial para Massa, ya que el gobernador Gustavo Sáenz, quien le reportaba directamente, ahora también aparece bastante alineado al Presidente.



Massa no descarta nunca ninguna posibilidad y aunque hoy no se lo vea como un posible cabeza de lista como diputado nacional en 2025 sería un error dar el tema por concluido. Y sus ganas de seguir participando por la presidencia de la Nación siguen intactas, y quisiera intentarlo nuevamente en 2027. Ese deseo choca con el mismo anhelo que tiene Kicillof, con quien en el último tiempo hay una relación mejor a la tumultuosa que hubo en el inicio del año.



Sus esperanzas se cifran en que es muy difícil sostener el nivel de ajuste que lleva adelante el gobierno nacional, y que los escenarios en la Argentina son demasiado cambiantes. Ya le ha ido mal en las encuestas en otras oportunidades y lo ha revertido.