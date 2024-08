Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de agosto de 2024 HACIA EL FUTURO

La banca a Kicillof y el reclamo para llevar “más política” al territorio

El Gobernador bonaerense suma el apoyo de diversos sectores del peronismo en medio de la situación interna con La Cámpora. Las sugerencias que llegan para Calle 6 de cara a las elecciones del 2025.

