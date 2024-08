Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de agosto de 2024 ENOJO QUE NO CESA

Valenzuela: “Kicillof tiene que cumplir la ley, no convocarnos a un acto político que, además, es casta”

El intendente de Tres de Febrero criticó la decisión del Ejecutivo de condicionar el envío de fondos del Fondo de Fortalecimiento Fiscal a los municipios a la firma de un acuerdo. El futuro del PRO y las chances de una fusión con La Libertad Avanza.

