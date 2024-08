Volver | La Tecla Municipios 21 de agosto de 2024 RECLAMO

El campo vuelve a pintarse la cara: otro municipio quiere subir tasas

Las entidades del campo de General Villegas rechazaron el proyecto del Ejecutivo para modificar la ordenanza fiscal. Denuncian intento de generar nuevos ingresos a través de la Tasa Vial.

