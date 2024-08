La Cámpora, la tensión con Kicillof y el retorno del clamor por Cristina

En el kirchnerismo -y en el peronismo- es sabida la diferencia existente entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Tal situación genera tensiones en diferentes tribus y las mismas se evidencian en cada momento de la vida cotidiana de Unión por la Patria. De todos modos, el reencuentro entre Cristina Fernández y el Gobernador dejó una pequeña señal de distención en medio de la incomodidad.



En el camporismo, según pudo conocer La Tecla, valoraron la presencia de Kicillof en los tribunales cuando CFK declaró en el juicio por el intento de magnicidio que padeció en septiembre de 2022. No sólo hubo reunión, sino también una foto con varios dirigentes del peronismo.



Sin embargo, la ausencia de Jorge Ferraresi no pasó desapercibida y generó un malestar mayor en las filas de La Cámpora. De hecho, el intendente de Avellaneda hizo un acto junto a Alberto Sileoni mientras la expresidenta estaba en Comodoro Py.



“Lo correcto sería juntarse, pero lo que hay que ver es bajo qué circunstancias y normas de convivencia”, indicaron a este medio fuentes de la organización que lidera Kirchner. La idea siempre está, incluso todavía está pendiente la propuesta de que Kicillof vaya a una reunión del Consejo Provincial del PJ bonaerense.



De todos modos, las diferencias afloran con el Gobernador y no las esconden. “Un problema que tiene Axel es que no puede ampliar su espacio, ni tampoco lo ordena”, sentenciaron sobre el entorno de Máximo. “El primer problema de Axel es Axel, lo que hay es que abrazar a todos y no amplía”, completaron a modo de reclamo.



En el camporismo, además de la batalla cuerpo a cuerpo con Ferraresi, también poseen frentes abiertos con los ministros y laderos de Kicillof: Carlos Bianco y Andrés “Cuervo” Larroque. La relación con los funcionarios no es la mejor y se encuentran en la primera línea de fuego de la batalla interna. De todos modos, reconocen que “aflojaron desde la Gobernación con las operaciones en contra de La Cámpora”.



La figura de Cristina siempre está presente y se retoma el operativo clamor con vistas a las elecciones del 2025. Aseguran que la vieron en “modo candidata” en México y ya sueñan con que juegue el año que viene en la arena electoral.



Están convencidos que CFK aglutina a todos y que “si ella los llama vienen corriendo”. Para eso, usan como referencia el comunicado que firmaron todos los intendentes menos Fernando Gray. En tanto, consideran que es errado el discurso “todo bien con Cristina, pero todo mal con Máximo. Eso no corre, ellos son lo mismo”.