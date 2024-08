Volver | La Tecla Nacionales 21 de agosto de 2024 POLEMICA EN EL SENADO

Milei se mete de lleno en la batalla judicial y quiere a Lijo en la Corte Suprema

La Cámara alta será el escenario en el que el juez que propuso el Presidente defenderá su postulación en el máximo tribunal. Entre impugnaciones, Victoria Villarruel fue una de las que criticó al magistrado en medio de la interna en el oficialismo.

Compartir