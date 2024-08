Volver | La Tecla Municipios 20 de agosto de 2024 EN CAMPANA

Polémica por la reincorporación de un funcionario acusado por abuso sexual

En el medio del escándalo de la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género, el bloque de concejales peronistas acusó al intendente de tener “indignación selectiva” tras no debatir en el recinto la reincorporación del secretario de comunicación.

Compartir