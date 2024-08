Volver | La Tecla Nacionales 20 de agosto de 2024 MARCHA ATRÁS

Luego de la polémica, los senadores recularán con el aumento de sus dietas

El incremento de 6,5 % acordado en paritaria por el gremio de los empleados de la Cámara Alta llevaba los sueldos de los legisladores a $9 millones. Milei había declarado que era “una traición a la patria”. Por su parte, Victoria Villarruel tomó distancia: “Solo decido sobre las paritarias de los empleados”.

