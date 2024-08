Volver | La Tecla Nacionales 20 de agosto de 2024 PATAGONIA

Por Micaela Larraburu

Sierra Grande: el pueblo que exportará GNL

Río Negro ganó la pelea con Buenos Aires para recibir la mega inversión de YPF, y esta localidad renueva las esperanzas de crecer de la mano de la industria. Cómo se vive puertas adentro

