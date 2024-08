Volver | La Tecla Nacionales 20 de agosto de 2024 REFORMA DEL ESTADO

Firma digital y reforma laboral: cuáles son los principales cambios que se vienen

El presidente Javier Milei publicó el decreto que amplía las posibilidades para validar y registrar la firma digital. Por su parte, Federico Sturzenegger anticipó en las últimas horas que esta semana se reglamentará el capítulo de la reforma laboral de la ley Bases.

