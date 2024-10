La Justicia Electoral procesó a apoderados de partidos que presentaron candidatos truchos para financiarse

Este lunes 19 de agosto se conoció que laprocesó a cuatro apoderados de partidos políticos que presentaron listas en lascon personas muertas o que no habían prestado consentimiento. El objetivo de la maniobra era para financiarse a través del Estado con los aportes que se realizan por ley.Según pudo confirmar, la resolución que lleva la firma del juez electoral de la provincia de Buenos Aires,se dio luego de una investigación iniciada durante el proceso electoral que se realizó el año pasado. En julio de 2023, el magistrado había solicitado los espacios que presentaran informes sobre las boletas para tener detalles al respecto.La resolución a la que tuvo acceso este medio tiene 180 páginas y dispuso el procesamiento de los apoderados de los partidos. La decisión es sin prisión preventiva, pero les prohibió la salida del país y se embargaron sus bienes.La información que figura en el fallo al que tuvo acceso La TeclaLos procesados son. En los fundamentos se explicó que se detectaron “maniobras fraudulentas desplegadas por un conjunto de apoderados y autoridades partidarias que consistió en la conformación de partidos políticos sin representación ni vocación política real”, para “acceder a las herramientas de financiamiento que legítimamente corresponden a las agrupaciones para su funcionamiento y participación en la contienda electoral”.Además, se pudo conocer que “un grupo de apoderados y autoridades partidarias utilizaban datos de ciudadanos para conformar el cuerpo de afiliados y los órganos partidarios, y así constituir agrupaciones políticas”. Lo llamativo es queCon los recursos que obtenían de manera ilegal. De hecho, en la resolución se detalló que “se lograron determinar vínculos entre dichos apoderados y autoridades partidarias con la imprenta que era seleccionada para la impresión de boletas por los partidos involucrados en esta investigación”.En cuanto al dinero que Estado distribuye a los partidos, se constató que laa Proyecto Joven le asignóen concepto de aportes de campaña e impresión de boletas para las categorías diputados nacionales, parlamentarios del Mercosur distrito Regional, y senadores Nacionales. Asimismo, se les dio otro aporte por ir a internas y por cada categoría se otorgóPor su parte, a Justicia y Dignidad Patriótica le distribuyeronpor las mismas categorías.En tanto, a Esperanza del Pueblo la DINE asignó a la categoría diputados nacionalesen boletas y como aportes de campaña. Para parlamentarios del Mercosur distrito Regionalpara la impresión de boletas y como aportes de campaña. Además, para senadores nacionales se asignaron $para imprimir boletas ypara aportes de campaña. De todos modos, el partido no cobró el dinero tras rechazar la justicia electoral las listas de precandidatos presentadas.Encuentro Republicano Federal tampoco recibió los fondos porque sus listas fueron rechazadas. Sin embargo, se le había designado para diputados nacionalespara la impresión de boletas y como aportes de campaña. Para parlamentarios del Mercosur distrito Regionalpara la impresión de boletas y como aportes de campaña. A su vez, en senadores nacionales había asignado la suma de6 para la impresión de boletas y la suma deen concepto de aportes de campaña."En contraste con la postulación de precandidatos falsos y la conformación de órganos partidarios aparentes,para competir en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del año 2023", explicó la resolución judicial.Entonces, se remarcó que "para tener una referencia,en las elecciones de agosto de 2023, en este distrito electoral. Sin embargo, los partidos involucrados presentaron entre 3 y 5 listas internas, dependiendo elcaso"."Esta sobre proliferación de listas internas, llamativamente, se da en; es decir, cuáles son sus referentes, sus distintas ideas políticas, etc.", añadió.Asimismo, recordaron que a partir del fallo de la C.S.J.N. en la causa, el Máximo Tribunal revocó el criterio antes establecido por la Cámara Nacional Electoral, y consolidó una interpretación del art. 32 de la ley 26.571 que "implica garantizar a cada lista interna el financiamiento estatal para imprimir el equivalente a una boleta por elector".Además, se fundamentó, que "con el criterio vigente y aplicado en las últimas elecciones,. Sólo por dar un ejemplo, el partido Proyecto Joven, únicamente por la presentación de 3 listas internas, recibió $229.700.655,36 más de lo que hubiera recibido si no hubiera presentado competencia interna"."Teniendo en cuenta la falsedad de las precandidaturas y los órganos partidarios mencionados, en los casos de los partidos aquí involucrados,", afirmó la resolución.Ernesto Habra, apoderado del partido Encuentro Republicano Federal, es acusado como. En ese sentido, se lo procesó poren cuatro oportunidades.Sergio Medrano (Justicia y Dignidad Patriótica), Yamil Salerno (Proyecto Joven) y Matías Burgos (Esperanza del Pueblo) fueron procesados bajo las mismas figuras penales.No obstante, se ordenaron pericias caligráficas y otras medidas para corroborar sus descargos.