Nacionales 19 de agosto de 2024 MALAS NOTICIAS

¿Y ahora? Fabiola asegura que perdió el celular de los chats

La ex primera dama confirmó que durante una de las mudanzas a España perdió el móvil que contenía pruebas para sumar a la denuncia por violencia de género hacia el ex mandatario. Sostiene tiene capturas de pantalla

