Referentes del peronismo rionegrino fumaron la pipa de paz

Los legisladores nacionales del peronismo rionegrino se reencontraron para acordar una estrategia que le permita al partido retomar el camino de la unidad de cara a las próximas elecciones. Además, fijaron posición sobre la política nacional de Milei y a nivel provincial de Alberto Weretilneck

