Volver | La Tecla Nacionales 18 de agosto de 2024 INEQUIDAD

Desfasaje previsional: los jubilados que se incorporen en septiembre cobrarán más que los actuales

Los haberes jubilatorios subirán un 4% en septiembre, en línea con la inflación de julio, que difundió esta semana el INDEC, pero para los que se jubilen a partir del comienzo del noveno mes del año, el aumento alcanzará el 32,2%.

Compartir