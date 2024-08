Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de agosto de 2024 ESTEBAN REINO

“El ajuste del gobierno nacional lo estamos pagando los municipios”

El intendente de Balcarce dialogó con La Tecla sobre cómo atraviesan en el distrito los efectos de la crisis generada por el Gobierno nacional. En ese sentido, detalló cuáles son las principales demandas de los vecinos.

