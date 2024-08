Denuncia de Fabiola Yáñez: aparecen nuevas pruebas contra Alberto Fernández

Las pruebas contra el expresidente Alberto Fernández lo complican día a día, en esta oportunidad salieron a la luz nuevos chat que Fabiola Yañéz. Se trata e una conversación con María Cantero donde la ex primera dama sostenía haber sido golpeada el 12 de agosto de 2021.



El mensaje figura en la pericia judicial y data del 12 de agosto de 2021. La ex primera dama relata una agresión tras una discusión por una supuesta infidelidad del ex presidente Alberto Fernández. “Me quiso ahorcar porque le dije una verdad, estaba coaccionando a una amiga para que se acueste con él”, sostenía Yañéz.



Toda esta información ya figura en el legajo reservado que tiene la Justicia y se trata de más 150 páginas de chats entre la entonces primera dama y la secretaria. En unos de los mensajes, Yañez habló de ahorcamiento y aseguró que el Presidente se había querido “acostar” con una amiga.



Pacchi ahora es una de las seis personas que deberá declarar como testigo. Su nombre no está en el escrito que presentó Yañez el lunes ante el consulado argentino en Madrid (España) pero apareció en su declaración del martes ante el fiscal González.

La conversación de Yañez con Cantero es del 12 de agosto de 2021, el mismo día que le manda las fotos que reveló este medio, y unas capturas de WhatsApp. En esa charla con Alberto Fernández le recrimina su violencia: “Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.







Además, se filtraron los chat donde Fabiola le cuestiona a la secretaria "por que tiene que llegar y lastimarme y golpearme" y recibió como respuesta, "nunca lo escuché hablar con alguien con el cariño como lo hace con vos". Ante el mensaje de Cantero, Yañez sostiene que en la práctica Alberto Fernández era totalmente lo contrario. "Me agarró del cuello".









Por último, Fabiola le cuenta que el 11 de agosto el expresidente había golpeado a la primera dama. Ante la sorpresa de Cantero que le respondió, "todo esto es una locura". Por último Yáñez sostiene que Alberto Fernández le habría pegado una patada en la panza aun sabiendo que podría estar embarazada.