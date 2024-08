Los cruces picantes en la Legislatura con epicentro en temas nacionales

Una nueva sesión de Diputados se llevó a cabo con chuchillos entre los dientes y el cierre no fue la excepción. Al final de la extensa jornada la presidenta del PRO LIBERTAD Florencia Retamoso y Facundo Tignanelli terminaron a los gritos.



Florencia Retamoso de PRO LIBERTAD, se cruzó con Tignanelli porque el diputado le cuestionó sobre la eliminación de los mensajes del teléfono (de Milman sin nombrarlo) y Retamoso respondió “Preocúpense por el teléfono de Alberto a lo que Tignanelli respondió “Alberto entregó el teléfono”.



Luego del exabrupto los presidentes de bloque pudieron seguir con sus cierres un poco más tranquilos. Los discursos de cada jefe de bancada:



Diego Garciarena calificó de un grave error político de Axel Kicillof y sostuvo que se podrían generar una posición política desde la Provincia. “Si el gobernador dijo que enviaría un proyecto a la Legislatura debería haberlo hecho”.



Además, el presidente del bloque de UCR+ CAMBIO FEDERAL se refirió a la foto del gobernador con los intendentes para hacer la entrega del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal. “El gobernador tiene que entender que los recursos que entrega no son de él y son de la provincia”.



Además, repudió al intento de magnicidio a CFK. Por último, sostuvo que Alberto Fernández utilizó el poder para violentar a su ex pareja. Además, se refirió al encuentro entre legisladores con los genocidas y repudio pidiendo que sean removidos de la Cámara “no lo deberían haber hecho porque conspira contra la democracia”.







Agustín Forchieri presidente del bloque PRO, se refirió como en otras oportunidades a la resignación de no contar con la planta de GNL EN LA Provincia “el gobernador no va a cambiar, se pierde entre 30 y 50 millones de dólares”.

Además, sostuvo que la excusa del gobernador es que por su disputa con el Presidente no se hubiese tomado la decisión para que la planta de GNL se quede en la Provincia. “Moralmente la adhesión al RIGI la tendría que haber enviado el Gobernador”, y agregó que desde el gobierno “empezaron a trabajar en un RIGI propio cuando tenían el agua al cuello”, sostuvo el diputado PRO.









Por su parte, Guillermo Kane, se refirió a la situación de la cursada en las escuelas de la Provincia “declara es resolver los problemas de la infraestructura”.

Además, se refirió a las personas que comisión provincial de la memoria y sostuvo que “una vez por mes aparece muerto por causas dudosas en comisarias de la Provincias”. “muchas comisarias han sido denunciadas, es sistemático lo que está sucediendo, y mostró preocupación “por la defensa del ministerio de seguridad como muertes accidentales” acusando de encubrimiento a los funcionarios.



La situación es muy grave en la Provincia más allá de la pelea mediática, judicial y sin embargo la realidad es la que por mas que la traten de ocultar la vemos todos los días, y denunció los números de la pobreza en el conurbano y habló de igualdad entre nación y provincia en pos de seguir aumentando la pobreza.



Laura Cano Kelly hizo un repaso de la sesión, “sin lugar a duda la violencia de genero atravesó la sesión de principio a fin. La violencia de género tiene muchas particularidades y cae en aquellas mujeres mas vulnerable “la pobreza tiene rostro de mujer” y sostuvo que si hay una disciplina que hay “muchas mujeres es en la salud y en el cuidado” y pidió el compromiso de la Cámara por el tratamiento cuanto antes para que se reconozca el trabajo de las acompañantes terapéuticas”.

Además, se refirió al RIGI “trae saqueo, extractivismo pueblos desbastados, desmonte, ect, y pidió que el oficialismo tenga un mismo criterio en las opiniones. “Muchos municipios han corrido una carrera para firmar el RIGI.

Suscribió al diputado Kane sobre el tratamiento de diputados para que la educación tenga un tratamiento esencial y cuestionó al gobierno. “Lo que esconde es un ataque a la docencia que se carga al hombre todos los días la escuela pública”.

Por último, llamó a tomar las calles contra el ajuste de Javier Milei.





Maricel Etchecoin, de la Coalición Cívica, pidió por un tratamiento respetuoso y sostuvo que no se necesita un ministerio de las mujeres para erradicar la violencia. “Soy de las cree que las victimas tienen que tener una salida económica sino el circulo no se corta, y que vaciar las políticas publicas contra la violencia no es la solución.

Además, se refirió al número de un millón de niños pobres y que hay que tener acciones y no palabras para solucionar este problema. “Hay que terminar con la idea de la distopia” y llamó a hacerse cargo de la situación.











Claudio Frangul, de UCR + GEN mostró su repudio a los legisladores que visitaron a los represores en la cárcel y apuntó contra la financiación de la SIDE y llamó a estar atentos y unidos cuando se trata de denostar al sistema republicano y el avance contra los derechos humanos.





El libertario Nahuel Sotelo, se refirió a la denuncia de Alberto y sostuvo que no es un caso aislado y pidió que el oficialismo mire para adentro y cuestionó el lema “mujer yo te creo”. Y recordó que el gobernador salió en fotos con el intendente de La Matanza. Sobre la ley tratada sostuvo que “con estas leyes no se soluciona absolutamente nada” y apuntó contra el Ministerio de la Mujer. “Menos mal que ganó Javier Milei ganó, porque le salvó la vida a Fabiola”, cerró.



Gustavo Cuervo, de Unión Renovación y Fe se refirió al enfrentamiento entre Axel y Milei y sostuvo que fueron los únicos responsables de que Bahía Blanca pierda la inversión más importante de la Provincia. “La grieta y falta del consenso es en gran medida por esta disputa”, sostuvo y cerró “menos grieta y más sentido común”.



Facundo Tignanelli, por último, sostuvo que la critica de la oposición tiene que ver con que tocan sus intereses. “Que vengan a decir que tenemos ideas pro soviéticas cuando pareciera que son ustedes”.

“Nosotros defendemos la industria la participación del Estado en la economía y defendemos las empresas que creemos que son estratégicas para el desarrollo de nuestra nación y para cumplir con las necesidades de este pueblo, el modelo de derecha las saca a remate”, sostuvo el presidente del bloque de Unión por la Patria, “Así es capitalista cualquiera”.



Además, el camporista, se refirió al ataque al pacto democrático y sostuvo que en su mayoría de los ataques los recibió el peronismo. Coincidió con Garciarena por querer sacar a los legisladores que fueron a visitar a genocidas y lo criticó “por votarle todo al gobierno nacional”, cerró.