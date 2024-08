Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de agosto de 2024 RECURSOS A MUNICIPIOS

Por Andrés Sosa

Las voces de los intendentes en medio de la crisis y el pedido del PRO al Gobierno

El desembolso del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal reunió a más de 90 intendentes de todos los partidos políticos. Agua en el desierto ante la recesión económica.

