Cristina y Kicillof: un reencuentro con el peronismo estallado y pistas hacia el 2025

La declaración de Cristina Fernández en el marco del juicio por el intento de magnicidio que padeció en septiembre de 2022 mostró una foto familiar que hace tiempo no se veía en el peronismo. La expresidenta se reencontró con Axel Kicillof y luego hubo foto de familia con varios intendentes. Las pistas hacia el 2025 que dejó la reunión en plena crisis del justicialismo.



En Comodoro Py, CFK contó el acompañamiento con decenas de dirigentes de la provincia de Buenos Aires y de distintos puntos de país. Entre las organizaciones que movilizaron se destacó La Patria es el Otro, el armado que conduce Andrés “Cuervo” Larroque y resaltó en la jornada la ausencia de Máximo Kirchner, líder de La Cámpora.



Al salir de tribunales, Kicillof fue el primero que saludó a Cristina en medio de un tumulto de personas que se encontraban en el lugar. El reencuentro público fue la primera señal del día que luego culminaría con una reunión en el Instituto Patria, lugar en el que también se encontraba la militancia para bancar a la expresidenta. Todavía quedaba en la memoria aquel acto en Quilmes a fines de abril en el que CFK compartió escenario con Mayra Mendoza y que el Gobernador miró atentamente desde abajo y sin participar de la foto final del encuentro.



“Los vi muy bien a ellos dos”, contó a La Tecla uno de los participantes de la reunión y detalló que al comenzar la reunión “Axel no se sentó, Cristina lo llamó y lo sentó al lado”. En la misma línea, remarcó que “había buena onda entre los dos” y remarcó que por tal situación “otros estaban incómodos”.



En medio de una crisis en el peronismo que se profundizó por la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández, la palabra de La Jefa tomó relevancia para los presentes. Sin embargo, a referirse al escándalo, CFK habría deslizado “ustedes tienen un problema” con la intención de generarle la responsabilidad de tomar las riendas del asunto a los presentes.



“Está en modo de asesora del peronismo”, dijo el intendente presenció el intercambio y al pasar brindó su lectura sobre el estado actual de la interna. “Va a ser difícil encontrar acuerdos”, consideró, pero se mostró optimista en que la mayoría de los sectores encuentren canales de diálogo fructíferos.



En ese sentido, comentó que “varios estamos pensando que esto debe ser de abajo hacia arriba, somos varios los que vemos que hay cosas que no van”. Entonces, sostuvo que el Partido Justicialista está conducido por un solo sector y que no representa a la diversidad del movimiento.



Sobre el rol de la expresidenta y lo que depara para el futuro, dio a conocer que “Cristina dejó la puerta abierta” y explicó que entre los comentarios que hizo CFK recordó parte de su viaje reciente a México. Allí, según trascendió, la presidenta electa de ese país, Claudia Sheinbaum, le habría dijo “no se puede retirar porque es líder de masas”. De hecho, el alcalde –entre risas- confesó: “Todos aplaudimos, como buchones que somos".



El peronismo atraviesa una crisis política mayúscula y no logra reponerse de un golpe que ya le llega otro. La reaparición de Cristina pudo unificar a gran parte de los sectores, pero la situación se matiza debido a que se debe a un acompañamiento luego de que quisieron asesinarla y en un juicio en el que los autores intelectuales no aparecen en el radar de la justicia. En concreto se trata de una defensa de las libertades democráticas, un planteo sumamente básico para los grandes acuerdos que se requieren en cualquier espacio político.



Este jueves Kicillof reunió a más de 90 intendentes en la Gobernación para desembolsar la tercera cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal y casi todos los que fueron se encuentran encuadrados en el justicialismo. Las repercusiones por la reaparición de CFK estuvieron a la orden del día como así también los lamentos por el escándalo de Alberto.



“Unión por la Patria está reconstruyéndose, está haciendo un esfuerzo muy grande para poder salir adelante y tener una alternativa para lo que viene en el futuro. Si nosotros queremos terminar con un gobierno como el de Milei no cabe duda que hay que trabajar para crear una alternativa”, manifestó el alcalde de Ensenada, Mario Secco.



Mientras las tensiones entre Kicillof y La Cámpora se sostienen en el tiempo, la incógnita sobre el Frente Renovador crece. Sergio Massa dilata su reaparición tras la derrota electoral y algunos sectores de Unión por la Patria miran de reojo al exministro de Economía. No son pocos los que aseguran no saber qué hará en el 2025 el massismo, incluso algunos ya comienzan a hablar de no imaginar un peronismo unido el año próximo.



Mientras tanto, la presidencia del PJ nacional continúa sin resolverse más allá de que aparezcan candidatos y candidatas para reemplazar a Alberto Fernández. En la misma sintonía, ya surgen las primeras voces que claman por Cristina hacia el 2025. Una historia que parece repetirse, pero en un contexto cada vez más complejo para las enormes mayorías.