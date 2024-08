Volver | La Tecla Nacionales 15 de agosto de 2024 ¿PARO DOCENTE? ¡AFUERA!

Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto que declara la esencialidad educativa

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que declara a la educación como "Servicio Estratégico Esencial", con el fin de garantizar 180 días de clases en las escuelas públicas del país y evitar que los alumnos pierdan días de clases por los paros docentes.

