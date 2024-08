Volver | La Tecla Nacionales 14 de agosto de 2024 EN DECLARACIONES

"Me dijeron que Alberto había muerto", la estremecedora revelación de Fabiola

La frase forma parte del relato que hizo Fabiola Yañez ante la Justicia contra el ex presidente Alberto Fernández, por el momento no dio detalle de quién le hizo llegar ese mensaje.

Compartir