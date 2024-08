Volver | La Tecla Nacionales 14 de agosto de 2024 LA TECLA PATAGONIA

En Santa Cruz los trabajadores estatales no pagarán Ganancias

En una semana caótica y de escándalos con funcionarios, el gobernador Claudio Vidal anunció ante los gremios que la Provincia se hará cargo del ítem de la cuarta categoría que quedó restituido tras la aprobación de la Ley Bases

Compartir