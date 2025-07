La pelea por los apoderados dilata la unidad en el peronismo y el MDF prepara su frente

El miércoles vence el plazo para presentar alianzas electorales de cara a los comicios del 7 de septiembre en el peronismo todavía no llegan a un acuerdo. A pesar de las señales que buscan una unidad para la subsistencia, en el kicillofismo buscan ser reconocidos y esperan tener poder de decisión en la coalición. Mientras tanto, elya piensa en un plan B como reaseguro.Cada round ganado en la pelea interna deja expuestas debilidades y fortalezas en los sectores que intervienen. Así como el campamento axelista sintió como un triunfo que la primera reunión se haya hecho en la casa del Gobernador, en el cristinismo saborearon la victoria de lo que aconteció en elcon la definición de una comisión liderada porEste lunes en la Gobernaciónencabezó un encuentro con varios intendentes del Conurbano con el objetivo abordar la situación política. Entre los presentes estuvieron, entre otros.Al respecto, desde la Gobernación comentaron que. En tanto, los alcaldes al finalizar coincidieron en que fue “una buena reunión” y otros remarcaron como positivo lo resuelto el sábado en Merlo.Según pudo conocer, en el encuentro se reiteró lay se trabaja en el armado de un frente propio. De todos modos, la primera opción es buscar el acuerdo para construir listas conjuntas, pero para eso el MDF reclama tener peso en la toma de decisiones que se traduzca en la posibilidad de contar con apoderados.La idea que prima en el entorno del Gobernador es la de confluir en un mismo espacio con, ely otros espacios para dar la batalla política contra La Libertad Avanza (LLA) y su seguidor más fiel, el PRO. Para eso consideran fundamental tener apoderados en la coalición, pero que también tengan lapicera., aseguraron cerca de Kicillof y con esto intentan que cada resolución que se adopte en la alianza deba tener el aval de todos los que integren esa tarea. Hasta ahora se especula con nombres ligados al camporismo y al massismo, además del kicillofismo.No obstante, en el cristinismo ya adelantaron que su idea es que. De esta manera, buscan que el mecanismo de decisión se resuelva en función de las voluntades colectivas y el que quede en minoría acate lo que se decida.El problema reside en que hay sectores del MDF que sostienen quepor lo que un esquema en el que existan apoderados cristinistas y massistas los deja en condiciones desfavorables. Por ese motivo, se muestran preocupados ante posibles derrotas a la hora de elegir candidatos en las listas, entre otros aspectos.La descripción de la situación se plasmó con lo resuelto el sábado en el Congreso del PJ bonaerense. Allí se facultó a Kirchner, como presidente del partido, y a dos miembros -al menos- de la comisión negociadora para avanzar en la conformación de un frente electoral. El dato es que de los cuatro propuestos la mitad responden al cristinismo () y la otra al kicillofismo (). En ese marco, el kirchnerismo tiene mayoría para cualquier toma de decisión.“Es algo que se tiene que definir de acá al miércoles”, manifestaron en el kicillofismo por lo que paralelamente avanzan con un plan alternativo como paraguas ante un posible desenlace no deseado.La semana pasada el ministro de Gobierno,, mantuvo una serie de reuniones con dirigentes de distintas secciones electorales del MDF en allí les ordenó que vuelvan a tus territorios para armar listas propias., relató un dirigente del interior.Lacon esas posibilidades será compleja y los que ya tienen varias elecciones en el hombro advierten que no será para nada fácil. “Los partidos que estén en la alianza que impulsa el MDF, por si las cosas no salen bien, no podrán estar inscriptos en la que se está pensando armar con La Cámpora”, explicó una fuente. Además, agregó que otra posibilidad que baraja el kicillofismo es la de presentar un partido sólo y “ver como meter a los candidatos ahí”.Durante el fin de semana hubo acción en partidos aliados a Kicillof y salieron con definiciones electorales hacia el 7 de septiembre. El, conducido por Mario Secco, tuvo su asamblea provincial y el intendente contó: “A días de la confirmación de Frentes y el armado de listas, son sumamente necesarias estas discusiones internas para fortalecer nuestro espacio, darle voz a los distritos, honrar la democracia y ponerle un freno al atropello de Milei”., otro espacio alineado con el MDF, tuvo su Congreso Provincial Extraordinario y ratificó su posicionamiento. Oscar “Colo” de Isasi, uno de los dirigentes de la fuerza, sostuvo” “Ratificamos el camino de la construcción de un frente político y programático lo más amplio posible, de construir dentro del MDF reconociendo que en la figura del gobernador Kicillof se encarna una de las principales referencias para el tiempo que viene en la Argentina, y la necesidad de alumbrar un nuevo tiempo que transforme la realidad que padece nuestro pueblo”.En el entorno del Gobernador bonaerense confirman que. El día de presentación de alianza tampoco hay resuelto un lugar de discusión para el peronismo por lo que los acuerdos son difíciles de alcanzar en distintos niveles. En la elección del 2023, para el cierre de listas, el escenario fue la casa en la que se encontraba Martín Insaurralde como jefe de Gabinete junto a Máximo Kirchner. La misma se ubica frente a la sede del PJ bonaerense, para esta ocasión no hay acuerdo entre las partes hasta el momento.