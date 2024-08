“Tomamos la decisión de alimentar desviando o sacrificando partidas”

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, habló con La Tecla sobre el impacto de la crisis en el distrito y trazó un panorama complejo. “El impacto es tremendo en todos los sentidos. La industria está suspendiendo y echando gente. Los comercios de cercanía están hace algunos meses empezando a pedir el cierre de sus de sus actividades. Tengo muchas pymes también que están echando gente. Por lo tanto, el problema laboral es muy grande y con gente sin plata en el bolsillo”, indicó.



En ese sentido, expresó que “el Gobierno nacional se lleva el 90% de los recursos. De todo lo que se cobra en términos impositivos, en los tres niveles del Estado, el que se lleva la parte del león en la Nación. Cada transacción comercial que hace cualquier vecino de Merlo hay un impuesto nacional que se está cobrando y eso no vuelve”.



Más adelante, el alcalde de Unión por la Patria detalló que “la gente tiene que elegir entre comer o comprar el remedio o pagar una tasa. Entonces al desfinanciarse los municipios, con una Nación desaparecida, con una Provincia que está siendo hackeada por el gobierno nacional, todo es más difícil. Obviamente Axel (Kicillof) está presente, pero la Provincia en sí misma está atravesando una grave crisis económica producto de las medidas que está tomando el gobierno nacional”.



En cuanto a la respuesta que brinda el municipio, Menéndez dijo que “estamos alimentando a miles y miles de personas. Alrededor de 130 mil en Merlo mensualmente, a las que en realidad le damos dos comidas por semana. Eso nos sale un dinero que nosotros primero no lo tenemos para eso y después que está resultando impagable. Hay que adecuar las partidas. Hoy hemos tomado la decisión de alimentar, pero hay responsabilidades que le corresponden a determinados niveles del Estado".



“La obligación de alimentar no es del gobierno municipal. No cobramos impuestos municipales para alimentar, es para barrido y limpieza, mantenimiento de calles. Entonces esto nos obliga por una cuestión de cercanía, pero el presidente no ve un pobre ni por la tele y nosotros los vemos todos los días sufriendo”, agregó.



Finalmente, lanzó: “Hemos tomado la decisión de alimentar desviando o sacrificando partidas para otras cuestiones que sí están dentro de nuestras responsabilidades. Pero es el gobierno nacional el que tiene que alimentar porque es el responsable de la situación económica”.