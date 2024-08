Quién es Macarena Lemos, la futura esposa de Ariel Sujarchuk

Macarena Lemos nació en Rosario y aunque de chica soñaba ser policía, el destino tenía otros planes para ella. Fue así que a los 16 años partió rumbo a la capital para cumplir otro sueño, el de vivir de lo que amaba, el mundo de la moda. Para lograrlo abandonó los estudios y fruto de su esfuerzo logró su primer desfile a los 19 grande, encabezado por el peluquero Roberto Giordano.



Como toda persona nacida en Rosario tenía dos opciones para elegir el club de sus amores y se inclinó por Newell’s old boys, y su salto a la fama fue en el programa de Canal 9, “Combate” en el año 2014, donde pudo mostrar su simpatía y competir por un lugar en la pantalla grande.









Tiempo después retomó sus estudios secundarios y se convirtió en Martillera Pública, mientras iba abriéndose paso en su trabajo y pudo llegar a comprar su primer departamento en el barrio de Villa Crespo. Fue en ese lugar, durante la Pandemia por Covid 19, donde conoció al intendente de Escobar -para los vecinos, y para ella, su futuro esposo- , Ariel Sujarchuk.



Si bien al principio de la pareja no convivían junto al intendente y muchos la tildaban de rara, ella sostenía que no había nada raro en ese. Al cuestionarle sobre su futuro esposo sostuvo alguna vez que es “pasional e intenso, un novio muy presente tanto conmigo como con sus tres hijos” y que a su lado se siente una persona “libre y auténtica”, y cuando se conocieron ella le advirtió que no le robara su juventud.





Hoy a sus 33 años Macarena sostuvo que Ariel es “el gran amor de su vida” y el próximo año darán un gran paso para la pareja cuando den el sí ante la ley. Según informó el propio intendente de Escobar, se espera que para abril de 2024 tras cuatro años juntos se casen.

Este sería el segundo matrimonio de Sujarchuk que se divorció en el 2019 de la ex diputada nacional Laura Russo, madre de sus dos hijas: Abigail (16) y Olivia (13).