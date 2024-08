Volver | La Tecla Nacionales 13 de agosto de 2024 LA TECLA PATAGONIA

Por Mariela Branda

marielabranda

Ley Ovina: el tiro de gracia al campo del sur

La actividad arrastra problemas estructurales lo que ha derivado en el aumento de abandonos de estancias. Ahora, Nación eliminó la ayuda a los productores y argumentó falta de transparencia

Compartir