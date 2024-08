Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de agosto de 2024 MOMENTOS ÁLGIDOS

La oposición se frota las manos: RIGI y Alberto, municiones para la sesión

La Cámara baja vuelve a reunirse el jueves 15, sin temas fuertes a la vista. Radicales, libertarios y el PRO anticipan una andanada de críticas por el proyecto de YPF y Petronas. El Fabiola Gate introduce otro elemento para el intercambio de pirotecnia verbal. En el Senado se cayó la sesión.

