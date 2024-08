Volver | La Tecla Nacionales 12 de agosto de 2024 CONCLAVE

Macri reúne a la tropa y sale al cruce del Gobierno en su disputa por la coparticipación con CABA

El ex presidente Mauricio Macri convocó a gobernadores e intendentes para evaluar las tensiones con Nación y la discusión sobre los fondos coparticipables que el Estado le debe al Gobierno porteño desde el fallo de la Corte Suprema.

