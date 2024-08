Volver | La Tecla Municipios 12 de agosto de 2024 CLIMA DE EPOCA

Importación mata trabajo: municipio de la Quinta perdió 400 puestos de trabajo en el sector textil

La caída del consumo y la apertura de importaciones provocaron un derrumbe colosal en Las Flores. "En lo que va del año se perdieron entre 350 y 400 puestos laborales”, advirtió el intendente Alberto Gelené.

