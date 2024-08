Volver | La Tecla Nacionales 12 de agosto de 2024 ALIMENTOS

Golpe al bolsillo: el consumidor pagó 3 veces lo que cobró el productor en julio

De acuerdo a un informe de Precios en Origen y Destino (IPOD) de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la participación del productor alcanzó el valor más alto en lo que va del año y explicó, en promedio, el 35,7% de los precios de venta final.

