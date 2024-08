Volver | La Tecla Nacionales 11 de agosto de 2024 TAPONES DE PUNTA

El duro mensaje de Victoria Villarruel contra Fabiola Yañez tras la denuncia a Alberto Fernández

La Vicepresidenta cuestionó a la ex Primera Dama desde las redes y dijo que el gobierno de Alberto Fernández fue de "gente repugnante". "Perdonen por no sentir lastima por los 21 viajes de placer en flota presidencial de la ex primera dama, mientras cientos de miles de Pymes Argentinas se fundían", disparó.

Compartir