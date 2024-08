Volver | La Tecla Nacionales 10 de agosto de 2024 POR PRIMERA VEZ

Habló Fabiola Yañez tras la denuncia a Alberto: “Estuvo dos meses amenazándome con suicidarse”

La ex primera dama rompió el silencio y habló sobre la violencia que sufrió con Alberto Fernández. Siente miedo por su familia y aseguró que desde el entorno del expresidente conocían esta situación.

