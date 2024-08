Denuncia Yañez: Allanan la casa de Alberto Fernández para incautarle el celular

La justicia ordenó el allanamiento en la causa de violencia de género contra el ex presidente Albero Fernández. Lo dispusieron los fiscales que quedaron al frente del caso; la medida fue ejecutada por la Policía Federal en la torre de Puerto Madero donde vive el expresidente; rige el secreto de sumario.



El procedimiento a cargo de Carlos Rívolo y Ramiro González se realizó durante las horas de la noche, horas después que Alberto Fernández presente a un abogada.



Luego de la aparición de las imágenes que mostraban a Fabiola Yáñez con moretones en el rostro y en sus brazos, producto de las agresiones del ex Presidente, se esperaba que Alberto Fernández eligiera a un defensor para poder comenzar a diseñar la estrategia de su defensa.

El ex mandatario había solicitado a una mujer y así fue, Silvina Irene Carreiras será la designada para defenderlo en la causa que se lo acusa por violencia contra su ex mujer. La letrada por su parte, aparece con un muy bajo perfil y no se conocen causas muy mediáticas en su haber.





Fabiola Yáñez realizó la denuncia el martes pasado contra Alberto Fernández por violencia de género.



Según fuentes cercanas, el ex mandatario habría enviado una nota para notificar que se pondrá a “derecho en el marco de estas actuaciones”. En ese sentido sostuvo que “por intermedio del presente voy a designar como abogada defensora a Silvia Irene Carreira. Solicito que dada la urgencia de conocimiento de las actuaciones se la vincule lo más pronto posible al sistema LEX100 para poder aceptar el cargo y tome vista de los motivos en los cuales versa esta causa”

El mismo martes en que Fabiola decidió impulsar la denuncia, el juez Julián Ercolini lo notificó a Fernández y le indicó las restricciones que debe cumplir, como no salir del país ni acercarse a la denunciante, que se encuentra en España donde radicó la presentación ante el juez.