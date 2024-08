Volver | La Tecla Nacionales 9 de agosto de 2024 SENTÓ POSICIÓN

Cristina dijo que Alberto no fue un buen presidente y lo trató de misógino, machista e hipócrita

La expresidenta lo calificó como un mal presidente y consideró que las fotos de Fabiola Yáñez golpeada "delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana".

