Nación sigue completando casilleros y enciende la polémica en un distrito bonaerense

El Gobierno Nacional sigue completando casilleros en las oficinas de su órbita en diferentes distritos de la Provincia. En General Rodríguez se conocen nuevos nombres que quedaron bajo la lupa

