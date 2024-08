Denuncia de Fabiola Yáñez a Alberto Fernández: se filtraron fotos estremecedoras

Se filtraron las imágenes estremecedoras con el rostro desfigurado de Fabiola Yáñez a raíz de las golpizas de Alberto Fernández. En dichas fotos se puede ver a la ex mujer del ex presidente con moretones en los ojos y brazos.



Además, salieron a la luz los chats donde Yáñez le recrimina a Fernández por sus reiterados hechos de violencia contra su persona. “Esto no funciona así. Todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación", le reprocha Fabiola al expresidente.



En la respuesta del ex presidente le pide a Fabiola que vuelva: “pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor, vení", suplica Alberto.



Por su parte, Yáñez le responde: “Venís golpeándome hace tres días seguidos", y recibe como respuesta, “me cuesta respirar, por favor pará. Me siento muy mal.”



Luego de la denuncia de Fabiola ante el juez Ercolini, este dispuso medidas de restricción y Alberto Fernández no puede salir del país, acercarse a la denunciante, ni comunicarse por cualquier vía.