Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de agosto de 2024 DIEGO VALENZUELA

“Mi prioridad es Tres de Febrero, pero siento que puedo representar bien y tengo las condiciones”

El intendente de Tres de Febrero dialogó con La Tecla sobre la coyuntura política bonaerense, la vinculación con La Libertad Avanza y la situación del PRO. Además, se anotó en la carrera por la Gobernación.

Compartir