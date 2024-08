Volver | La Tecla Nacionales 7 de agosto de 2024 NO SE PIERDE UNA

Milei: “La solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer”

El presidente de la Nación se metió en la polémica tras la denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández por violencia de género. Lo hizo a través de una publicación en sus redes bajo el título “La hipocresía progresista”.

