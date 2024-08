Volver | La Tecla Nacionales 7 de agosto de 2024 POSIBLE DICTAMEN

El Senado retoma el tratamiento en comisiones de la reforma jubilatoria

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, y la de Presupuesto y Hacienda retoma este miércoles al mediodía el debate. En tanto, se espera que haya dictamen para llevar el proyecto a comisión.

